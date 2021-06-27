Serka Desteğiyle Kars'ın Selim İlçesinde 23 Bin Metrekarelik Ata Sporları (Cirit Sahası)Turizm Destinasyon Merkezi Açıldı.
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Serka Desteğiyle Kars'ın Selim İlçesinde 23 Bin Metrekarelik Ata Sporları (Cirit Sahası)Turizm Destinasyon Merkezi Açıldı.

Serka Desteğiyle Kars'ın Selim İlçesinde 23 Bin Metrekarelik Ata Sporları (Cirit Sahası)Turizm Destinasyon Merkezi Açıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından 2019 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek (KÖA) Programı kapsamında desteklenen Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezinin açılışı, 65.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından 2019 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek (KÖA) Programı kapsamında desteklenen Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezinin açılışı, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı - Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, SERKA yönetim kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Türker Öksüz'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Selim, Arpaçay ve Digor Belediye Başkanları ve çeşitli kurum amirleri ile cirit kulüp temsilcileri ve vatandaşlarımızın katıldığı etkinliğe, Ajansımızı temsilen Kars Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nesim Karakurt katıldı.

Turizm merkezinde 7 bin 500 metrekarelik cirit sahası, 12 atlık barınak ve yemlik deposu, 100'er kişilik iki tribün, kafeterya ile vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını giderilebileceği sosyal alanlar yer alıyor.

SERKA yönetim kurulu Başkan Vekili, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin geleneksel sporu ciridin bilinirliğini artırmayı ve onu yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Projeyle aynı zamanda bir turizm destinasyonu oluşturduklarını anlatan Öksüz, "Bu tesis, spor turizmine, kültür turizmine inşallah önemli katkılar sağlayacak. Hep birlikte güzel bir tesis yaptık. Atlı spor cirit kulüpleri de burada farklı etkinlikler yapabilecek. Buradan faydalanan çocuklarımız, gençlerimiz sosyalleşme imkanı bulacak. " diye konuştu.

Vali Öksüz ve Ahmet Arslan bu projeye katkı sunan SERKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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