Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde kayboldu (2)
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Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde kayboldu (2)

Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde kayboldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde erkek arkadaşı ile Avşar Barajı göletine girdikten sonra suda kaybolan Serpil Dayan'ın (33) bulunması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesi'nde görevli 'kurbağa adamlar' bölgeye gelerek arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkek arkadaşı ile Avşar Barajı göletine girdikten sonra suda kaybolan Serpil Dayan'ın (33) bulunması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesi'nde görevli 'kurbağa adamlar' bölgeye gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Serpil Dayan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Serpil Dayan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı Halil Ç. gözaltına alındı.Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),


Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde kayboldu (2)
Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde kayboldu (2)
Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde kayboldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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