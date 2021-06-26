Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde erkek arkadaşı ile Avşar Barajı göletine girdikten sonra suda kaybolan Serpil Dayan'ın (33) bulunması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesi'nde görevli 'kurbağa adamlar' bölgeye gelerek arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkek arkadaşı ile Avşar Barajı göletine girdikten sonra suda kaybolan Serpil Dayan'ın (33) bulunması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesi'nde görevli 'kurbağa adamlar' bölgeye gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Serpil Dayan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Serpil Dayan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı Halil Ç. gözaltına alındı.Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan