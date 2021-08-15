SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
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SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Orhan Bölükçü(38), hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Orhan Bölükçü(38), hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 15.30 sıralarında Kapuz Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Orhan Bölükçü, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bölükçü'nün boğulma tehlikesi geçirdiğini gören plajda görevli cankurtaranlar ve vatandaşlar yardımına koştu. Sudan çıkarılan Bölükçü'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bölükçü, ardından ambulansa Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölükçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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