Serinlemek için baraja giren 3 çocuk kayboldu
Hakkari'de yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, serinlemek için girdikleri Dilimli Barajı'nda kayboldu. Baraj etrafında yapılan aramalarda çocukların elbiselerine ulaşıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için Dilimli Barajı'na giren 2'si kardeş 3 çocuk kayboldu.
KÖY SAKİNLERİ DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ
Olay, akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için baraja girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocukları fark eden köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve olayı duyan vatandaşlar el fenerlerini alarak baraja geldi. Baraj etrafında aramalar devam ederken, çocukların elbiselerine ulaşıldı. Çocukların bulunması için Van'dan dalgıç talep edildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
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anne babalarının başısağolsun allahsabır versinrabbimCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence bütün türkiye genelinde belediyelerin il ve ilçelerinde hatta köylerinde yüzme havuzları inşaa etmeli maliyeti nedir arkadaşım insanlar ne yapsın bu sıcakta yazıktır günahtır. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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6 yaşına gelmiş tüm çocuklara yüzme öğretilmelidir her ilde mutlaka yüzme havuzu vardır olmasa bile göletlerde bir görevli eşliğinde öğretilmelidir yazık çocuklar 13-15 yaşına gelmiş yüzme bilmiyorlar1 Yayından Kaldır
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Aynen katılıyorum ..eğitim sistemi çarpıklığı işte ..3 tarafı denizlerle çevrili ülke .ilköğretimde yüzme dersi verilmeli trafik dersi çocuklar İlköğretim den hayata hazırlanmalı ideolojik köle olarak hazırlanmamalı2 Yayından Kaldır
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Allahım kimseyi Evlat acısı ile sınama. İnşallah sağ salim bulunurlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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inşallah tez zaman da sağ salim bulunur çocuklar. .Cevap Yaz 26 Yayından Kaldır
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Barajlar bana her zaman çok ürkütücü gelmiştir, Dilerim tez zamanda sağ Salim bulunurlarCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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şu barajlardan koruyun çoçuklarınızı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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