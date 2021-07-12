Serik'te "Dünya Nüfus Günü"ne şiirli kutlandı

Serik İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hatice Tümer ve personeli, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Serik İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hatice Tümer ve personeli, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Emirdağlı ozan Aşık Yoksul Derviş, Nüfus Günü ile ilgili yazdığı şiiri Tümer'e videolu bir şekilde hediye etti.

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hatice Tümer çalışanları ile birlikte Hükümet Konağı önünde özel yaptırılan afişle fotoğraf çektirerek günlerini kutladı.

Aynı zamanda ünlü sanatçı Kubat'ın kuzeni olan İlçe Müdürü Hatice Tümer'e, Kubat'ın amcası olan Aşık Yoksul Derviş tarafından (Şemsettin Kubat) 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nü için bir vidolu şiir hediye edildi. Aşık Yoksul Derviş şiirinde hem Tümer'in hem de bütün nüfus çalışanlarının günlerini kutladı.

Serik Nüfus Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama ve videolu şiir büyük beğeni topladı.

Tümer, nüfus ailesi olarak vatandaşın hayatlarının her anında var olarak hizmet etme gayret ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.

"11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nü şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına kutluyorum." diyen Tümer, şunları ifade etti:

"Dünya Nüfus Günü'nün bu yılki teması üreme sağlığına ve tüm insan haklarına öncelik verilmesi oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan 11 Temmuz 1987 tarihi Dünya Nüfus Günü olarak kabul edilmiştir. Böyle önemli bir günde Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinden tanınmış simalarından Aşık Yoksul Derviş'ten bize armağan edilen şiir bizleri çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer