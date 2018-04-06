Serik Belediyesi Mehter Takımı Kuruldu

Serik Belediyesi tarafından kurulan mehter takımı, ilk gösterisini yaptı.

Çınaraltı Meydanı'ndaki gösteri öncesi konuşan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, kentin ihtiyacı olan ancak geç kalmış bir hizmeti yerine getirdiklerini ifade etti.

Mehteran takımımız bayram ve özel günlerde gösterilerine devam edeceğini anlatan Başkan Çalık, takımı tebrik etti.

Serik Belediyesi Başkanı Çalık'ın talimatıyla kurulan 18'i belediye çalışanı 27 kişilik mehter takımı, Cumhuriyet Caddesi'nde Çınaraltı Meydanına yürüdü.

Ekibin burada verdiği gösteriyi çok sayıda vatandaş izledi.