Serenay Sarıkaya, Yüzü Olduğu Markanın Gecesinde Kurtlarını Döktü

Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bu kez de dansıyla adından söz ettirdi. Sarıkaya, yüzü olduğu markanın gecesinde müzik eşliğinde kurtlarını döktü.

REKLAMLARIN ARANAN YÜZÜ

Son zamanlarda başrolünde yer aldığı müzikal "Alice" ile adından sık sık söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, bir yandan da reklam projelerinde yer alıyor.

DAVETTE KENDİSİNİ TUTAMADI

Bir markanın yüzü olan Serenay Sarıkaya, markanın verdiği davette kendisini tutamadı ve tüm kurtlarını döktü.