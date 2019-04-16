Serenay Sarıkaya, Yüzü Olduğu Markanın Gecesinde Kurtlarını Döktü
Oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu markanın gecesinde müzikle kendinden geçti.
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bu kez de dansıyla adından söz ettirdi. Sarıkaya, yüzü olduğu markanın gecesinde müzik eşliğinde kurtlarını döktü.
REKLAMLARIN ARANAN YÜZÜ
Son zamanlarda başrolünde yer aldığı müzikal "Alice" ile adından sık sık söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, bir yandan da reklam projelerinde yer alıyor.
DAVETTE KENDİSİNİ TUTAMADI
Bir markanın yüzü olan Serenay Sarıkaya, markanın verdiği davette kendisini tutamadı ve tüm kurtlarını döktü.
YORUMLAR (2)
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Mazbatayı verecek gidecekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ATEŞ SENİ ÇAĞIRIYO DEVAM AYNEN BÖLECevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır