Serenay Sarıkaya yazı erken getirdi Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkisi tam gaz süren Serenay Sarıkaya köpeği Orfeous'u yanına aldı ve arkadaşlarıyla tatil keyfi yaptı.

Mart ayından beri koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya uyan ve evden çok fazla çıkmamaya özen gösteren Sarıkaya, tv100'ün haberine göre çimlerin üzerinde güzel havanın tadını çıkardI. Güzel oyuncu güneşlenirken köpeği de ona eşlik etti ve bir an olsun yanından ayrılmadı. Ünlü oyuncu uzun uzun köpeğinin sırtını sevdi. Serenay Sarıkaya bir ara ayağa kalkıp içecek aldı.& ;



