Serenay Sarıkaya, Paylaşımıyla Demet Akalın'ı Büyüledi: Nazar Boncuğu Tak

Serenay Sarıkaya, Paylaşımıyla Demet Akalın'ı Büyüledi: Nazar Boncuğu Tak

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Sarıkaya'nın paylaşımına ise Demet Akalın, "Kız bir nazar boncuğu tak" yorumunda bulundu.

Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık ilişkilerini bitiren Serenay Sarıkaya, 2015 yılında aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'un radarına girmişti. Aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Oyuncu, şu sıralar mavilikler eşliğinde teselli bulmaya çalışıyor.

"KIZ NAZAR BONCUĞU TAK"

Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya'nın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.

SORULARDAN KAÇIYOR

Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.

Serenay Sarıkaya, Paylaşımıyla Demet Akalın'ı Büyüledi: Nazar Boncuğu Tak
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