Serenay Sarıkaya, Paylaşımıyla Demet Akalın'ı Büyüledi: Nazar Boncuğu Tak
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Sarıkaya'nın paylaşımına ise Demet Akalın, "Kız bir nazar boncuğu tak" yorumunda bulundu.
Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık ilişkilerini bitiren Serenay Sarıkaya, 2015 yılında aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'un radarına girmişti. Aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Oyuncu, şu sıralar mavilikler eşliğinde teselli bulmaya çalışıyor.
"KIZ NAZAR BONCUĞU TAK"
Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya'nın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.
SORULARDAN KAÇIYOR
Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.
YORUMLAR (16)
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Bumu güzel hahCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU MU GÜZEL? YAPMAYIN YA. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Nazar boncugu batıldır ancak Allahin yarattigina cirkin demeye hakkınız yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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La dürbünlü ilk defa doğru bi laf ettin adamsınnnnnnn yürrrüüüü gardaşşşşş hadi kal sağlıcakla hangi türdensin onuda bilmiyom ama hadi neyse...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nazar boncuğu takmak günahtır arkadaşlar. nazar haktır, nazar duası yaparsın dilerse Allah korur. bu arada kız fazla çirkin. ne buluyorlar şunda anlamıyorum.Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır