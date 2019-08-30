Serenay Sarıkaya'dan Instagram'ı sallayan bikinili poz!

Serenay Sarıkaya'dan Instagram'ı sallayan bikinili poz!

Serenay Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozla sosyal medyayı salladı. Sarıkaya'nın pozuna ise Ezgi Mola ve Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.

30.08.2019 08:41
Serenay Sarıkaya'dan Instagram'ı sallayan bikinili poz!

Yaz ayının sonlarına yaklaşırken Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞDI

Siyah bikinisiyle siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.

"ALLAH SAHİBİNE BAĞIŞLASIN"

Eski günlere dair bir paylaşımda bulunan ve TBT yapan Sarıkaya'nın bu karesine yorum yapan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Başarılı şarkıcı "Allah sahibine bağışlasın" dedi.

"SABRİ BEY NE YAPIYORSUNUZ?"

Sarıkaya'nın yürek hoplatan pozuna Alice Müzikali'nde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'dan da "Allah! Sabri bey ne yapıyorsunuz?" yorumu geldi.

Serenay Sarıkaya'dan Instagram'ı sallayan bikinili poz!
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