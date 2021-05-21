Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, sosyal medya paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Başarısız photoshop sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bu sırada sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ve uyguladığı 'photoshop'larla sık sık gündeme gelen Seren Serengil son olarak sarı mayosuyla takipçilerini karşısına çıktı. 49 yaşındaki Seren Serengil, yine photoshop'a başvurunca alay konusu oldu.

Gün geçtikçe daha da zayıflayan şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programına da bir süre ara vermişti.

Şimdilerde moral depolamaya çalışan Serengil, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'e gitti. 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu.

Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Serengil, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Serengil'in mayolu fotoğrafına yapılan photoshop gözlerden kaçmadı. Başarısız photoshop sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin