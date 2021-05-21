Seren Serengil yine alay konusu oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, sosyal medya paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Başarısız photoshop sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bu sırada sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ve uyguladığı 'photoshop'larla sık sık gündeme gelen Seren Serengil son olarak sarı mayosuyla takipçilerini karşısına çıktı. 49 yaşındaki Seren Serengil, yine photoshop'a başvurunca alay konusu oldu.

Gün geçtikçe daha da zayıflayan şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programına da bir süre ara vermişti.

Şimdilerde moral depolamaya çalışan Serengil, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'e gitti. 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu.

Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Serengil, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Serengil'in mayolu fotoğrafına yapılan photoshop gözlerden kaçmadı. Başarısız photoshop sosyal medyada dalga konusu oldu.

Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Kaynak: Snob Magazin

Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor
Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Hakan Arslan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seren Serengil yine alay konusu oldu! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:24:13. #1.15#

title