Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor

28.08.2019 17:04

Şarkıcı Yaşar İpek ilegeçtiğimiz Mayıs ayında dünyaevine giren sunucu Seren Serengil, bir süredir sorun yaşadığı eşi Yaşar İpek'ten boşanacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Serengil, "Bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum" notunu düştü.

ARALARININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

48 yaşındaki Seren Serengil, evlendiği günden beri tüp bebek tedavisi görüyordu. Çabaları sonucunda hamile olan ve bebek haberini duyuran Seren Serengil'in son günlerde yaptığı paylaşımlardan dolayı Yaşar İpek ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia sonrasında Seren Serengil, tüm fotoğrafları sildi. İkili birbirini takipten çıkardı.

"ÇOK ZOR OLDU BU KARARI VERMEK"

Seren Serengil bugün ise sosyal medya hesabından eşi Yaşar İpek'ten boşanacağını duyurdu. Serengil, "Çok zor oldu bu kararı vermek" diyerek uzun bir açıklama ile evliliği boyunca yaşadığı sorunları anlatarak yolun sonuna geldiğini ifade etti.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı;