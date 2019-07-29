Seren Serengil, kendisine iftira attığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'ya dava açıyor
Seren Serengil, TV8'de sunuculuk yapan Seray Sever'in canlı yayındaki sözlerinden dolayı Acun Ilıcalı'yı eleştirmiş, Ilıcalı da Serengil'e sözlerine karşılık vererek kendisinden iş istediğini ancak vermediklerini söylemişti. Serengil de bu sözlerin üzerine Ilıcalı'ya dava açmaya karar verdi.
Seren Serengil, Gel Yazın Konuşalım programında sunuculuk yapan Seray Sever'in "Fasulye pahalıysa yemeyeceksin" sözlerini eleştirirken Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Seren Serengil'in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Acun Ilıcalı, "Seren Serengil'in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba?" dedi.
ACUN'A DAVA AÇIYOR
Bunun üzerine ise Seren Serengil'in avukatı yaptığı basın açıklamasında Serengil'in hiçbir şekilde TV8'den bir iş beklemediğini söyleyerek Ilıcalı'nın bunu ispat etmesini istedi. Aynı zamanda yapılan açıklamada kişilik haklarının ihlali ve kişi hakkında karalama kampanyası yaptığı iddiasıyla Acun Ilıcalı hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını duyuruldu.
NE OLMUŞTU?
TV8 ekranlarında 'Gel Yazın Konuşalım' isimli programda Hakan Hatipoğlu ile program sunan Seray Sever, Hatipoğlu'nun 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' demesinin üzerine şunları söylemişti: "Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..."
Sever'in canlı yayında bu sözlerine kısa sürede binlerce eleştiri gelmişti. Serengil ise Sever'in bu sözlerini "İşte herkesi oturtursan oralara olacağı bu. TV8 magazin olayını yapamadı gitti. 'Fasulye alamayacaksın' diyen bir sunucuları var çok klas" diyerek eleştirmişti.
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selo keko, sen önce faşistlik nedir onu öğren, ne oldu rahatsızmı oldun ezik. . . . insani değer başka 5 milyon suriyrliyi almak başka, kontrolsüz bir sürü insan hangi devlette böyle kontrolsüz alım var, insanda biraz akıl olur be, şimdi fazla konuşmada uza, ülke dışına gönderilecek varsa sizin gibi vatan hainleri önce gitsin, siz önce adam olmayı öğrenin. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Seren Serengil''in paraya ihtiyacı yoktur maddi durumu iyidir kimseden iş istemez bazı şeyler abartılmasınCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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seren hadi kızım etin eskisi kadar para etmiyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Aferin veren verengil aç buna aç buna dava al paralarınıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ne yapa birisin kiCevap Yaz Yayından Kaldır
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yav bize acundan serenden Suriyeli sorunumuz var Araplar topraklarımızı ele geçirdi kendi ülkemize sığamaz olduk yemişim acunu yani. TOPRAKLARIMIZI TERK EDİN HERKES ÜLKESİNE DÖNSÜN YETER ARTIKCevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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kimseyi beğenmeyenler isimli boş, parista 172 millet var ama sayıları kaç PARİS te, bizim ülkede 5 MİLYON suriyeli var, medeniyet başkalarını kabullenmek tamam ama bu durum apayrı birşey, değerlerden uzak değiliz ama salakta değiliz, dünya bakmayacak araplar hiç bakmayacak biz 1000 kişi falan olsa tamam 5 MİLYONA bakacağız öylemi, kusura bakma buna salaklık derler, bakacaksan suriyede bak onlar, dünya baksın, ali babanın tekkesimi burası, o yüzden salak salak konuşma sapla samanı karışıtırma. . .1 Yayından Kaldır
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hey selo eziği, belli aşşağılık kompleksin var, adam olmayı dene önce, sonra fasiştlik ne onu öğren, sonra 5 milyon kontrolsüz suriyeliyi ülkeye salmanın yardım değil salaklık olduğunu öğren, yardım edilir ama böyle değil, kampa korsun, suriyede tampon bölgede bakarsın ama ülkeye salmazsın, bana dünyada 1 örnek göster böyle yapan, adamlara yardım etmek ayrı 5 milyonu ülkeye doldurup hayatımızı zehir etmek ayrı, bunun adaı insanlık falan değil, tamamı gidecek alayı, kafana sok. . .1 Yayından Kaldır
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Bektasi, ben laf salatası yapmıyorum. YILLARDIR AVRUPADA yaşıyorum. Herşeyi yerinde görüp analiz ediyorum. Sadece fransada her renkten, her farklı ırk, Din ve kültürden 10 milyon insan var. Bir çok semt yaşayanların kendi geleneklerine yaşantı tarzına uyarlanmış. Pariste 72 degil 172 millet farklı kültürlerle iç içe yaşıyorlar. Medeniyet, başkalarını kabullenmekle, hoşgörüyle, karşılıklı saygıyla olur. Bu değerlerden uzak olan insanlar boştur. Onların TEDAVÎYE ihtiyaçları vardı5 2 Yayından Kaldır
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hümanist değilim kardeş her insana değer vermem değer hak edene verilir diye düşünüyorum. ırkçı demeniz de beni etkilemiyor kendimi asla öyle tanımlamıyorum lakin bu pembe gözlüklerden bakmayı bırakın artık olaylara çok ciddi sorunlarımız var bu konuyla alakalı medeniyet düşmanı falan diyorsunuz sırf medeniyet için yine aynı cümleleri kurabilirim. ben üst kat komşum olsunlar istemiyorum mültecilik başıboşluk değildir sen hangi ülkede böyle mülteci var bana bir göster.3 7 Yayından Kaldır