Seren Serengil, kendisine iftira attığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'ya dava açıyor

Seren Serengil, Gel Yazın Konuşalım programında sunuculuk yapan Seray Sever'in "Fasulye pahalıysa yemeyeceksin" sözlerini eleştirirken Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Seren Serengil'in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Acun Ilıcalı, "Seren Serengil'in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba?" dedi.

ACUN'A DAVA AÇIYOR

Bunun üzerine ise Seren Serengil'in avukatı yaptığı basın açıklamasında Serengil'in hiçbir şekilde TV8'den bir iş beklemediğini söyleyerek Ilıcalı'nın bunu ispat etmesini istedi. Aynı zamanda yapılan açıklamada kişilik haklarının ihlali ve kişi hakkında karalama kampanyası yaptığı iddiasıyla Acun Ilıcalı hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

TV8 ekranlarında 'Gel Yazın Konuşalım' isimli programda Hakan Hatipoğlu ile program sunan Seray Sever, Hatipoğlu'nun 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' demesinin üzerine şunları söylemişti: "Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..."

Sever'in canlı yayında bu sözlerine kısa sürede binlerce eleştiri gelmişti. Serengil ise Sever'in bu sözlerini "İşte herkesi oturtursan oralara olacağı bu. TV8 magazin olayını yapamadı gitti. 'Fasulye alamayacaksın' diyen bir sunucuları var çok klas" diyerek eleştirmişti.