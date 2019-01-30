CHP'de kriz yaratan isim! Kılıçdaroğlu hukuksuzluğa oyan verecek mi?

Terör örgütü PKK lehindeki paylaşımları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan CHP'nin Kadıköy Adayı Şerdil Dara Odabaşı'yla ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şerdil Dara Odabaşı (Sağda)

SALT ÇOĞUNLUĞUN OYUNU ALAMADI

Geçmiş dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımları nedeniyle CHP tabanının büyük tepkisini çeken Kadıköy Adayı Şerdil Dara Odabaşı'yla ilgili yapılan oylamada gözden kaçan detay gündeme bomba gibi düştü. Odabaşı'nın Parti Meclisi'nde salt çoğunluğun oyunu alması gerekirken, aldığı oyun bu rakamın gerisinde kaldığı anlaşıldı.

EN AZ 31 OY ALMASI GEREKİYOR

26 Ocak'ta toplanan Parti Meclisi'ne ilişkin ise bir tartışma var. Toplantıda Kadıköy Belediye Başkanlığına Şerdil Odabaşı'nın aday gösterildiği açıklandı. Ancak Odabaşı, toplantıda 30 kabul, 29 ret oyu aldı. Teamüllere göre PM'de bir ismin aday kabul edilmesi için en az 31 oy alması gerekiyor.

BİR DAHA ADAY GÖSTERİLMEMESİ GEREKİYOR

Öte yandan hukukçular ise Parti Meclisi'nde yapılan oylamada aday olmak için yeterli oyu alamayan kişinin bir daha aday gösterilemeyeceğini bu konunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifinde değil Yargıtay kararlarıyla bağlandığını dile getiriyor.

SON KARARI KILIÇDAROĞLU VERECEK

Odabaşı'nın adaylığıyla ilgili son kararı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu verecek. Parti içerisinde bir tartışmaya mahal vermemek adına, son toplantıda bir kez daha oylama yapılabileceği belirtiliyor.