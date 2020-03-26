Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirdikten sonra meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ın mutluluğu kısa sürdü. Dün akşam Instagram hesabından paylaşım yapan Ortaç, ilişkisini anlaşmazlıklardan dolayı bitirdiğini söyledi.

2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini basından gizlemeyerek yaşayan Ortaç, dün Instagram hesabından ilişkilerini noktaladığını söyledi.

AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Yaklaşık bir buçuk ay önce Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullandı.

BİTME NEDENİ EVLİLİK Mİ?

Serdar Ortaç ve Seçil Gür verdikleri röportaj da evlilik konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Seçil Gür evlilik için şu an çok erken derken Serdar Ortaç evliliğe daha sıcak baktığını söylemişti.

Kaynak: Diğer