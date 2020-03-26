Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı - Magazin
Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Gür, Magazin

Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirdikten sonra meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ın mutluluğu kısa sürdü. Dün akşam Instagram hesabından paylaşım yapan Ortaç, ilişkisini anlaşmazlıklardan dolayı bitirdiğini söyledi.

26.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:31
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı

2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini basından gizlemeyerek yaşayan Ortaç, dün Instagram hesabından ilişkilerini noktaladığını söyledi.

AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Yaklaşık bir buçuk ay önce Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullandı.

BİTME NEDENİ EVLİLİK Mİ?

Serdar Ortaç ve Seçil Gür verdikleri röportaj da evlilik konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Seçil Gür evlilik için şu an çok erken derken Serdar Ortaç evliliğe daha sıcak baktığını söylemişti.

Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı

Kaynak: Diğer

Haberin Videosu:

Ünlü popçu Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (6)
500
CORONA: sözleşmeler karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PAŞALI: Haberin başlığını okuyunca korona virüsü pozitif çıktı sandım. .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MERT: sarisin seviyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MERT: napalım ağaca mı çıkalım?
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
BATTAL: ülkemizin serdar ortaç tan daha önemli meseleleri var 2 gündür baş köşede haber yapılıyor ne iş ya
Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Şahan, canlı yayını açık unutan Sıla'yı fena tiye aldı Magazin
Şahan, canlı yayını açık unutan Sıla'yı fena tiye aldı
CZN Burak'tan takdir toplayan hareket! Evde kalan yaşlıları unutmadı Magazin
CZN Burak'tan takdir toplayan hareket! Evde kalan yaşlıları unutmadı
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu Magazin
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu
Biran Damla Yılmaz'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı Magazin
Biran Damla Yılmaz'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Magazin
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu Magazin
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı
Eniştesinden çocuk yapan baldız skandalı! Fenomen diziye tepki yağdı
TikTok'da iç çamaşırlı dans videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkiler üzerine hesabını kapattı
TikTok'da iç çamaşırlı dans videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkiler üzerine hesabını kapattı
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Uçuş yasağından dolayı Survivor'a yarışmacı getiremeyen Acun Ilıcalı: Takımsal transfer yapılabilir
Uçuş yasağından dolayı Survivor'a yarışmacı getiremeyen Acun Ilıcalı: Takımsal transfer yapılabilir
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Zekeriya Birkan
Magazin Hadise James Bond Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 09:38:21. #1.15#
title