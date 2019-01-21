Gürcistan'a Alınmayan Serdar Ortaç, Instagram Hesabındaki Tüm Paylaşımları Sildi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser için gittiği Gürcistan'a MS ilaçları yüzünden alınmadı. Çırılçıplak arandıktan sonra ülkeye alınan şarkıcı, Instagram'daki tüm paylaşımlarını da ortadan kaldırdı.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Önceki gün konser vermek için Gürcistan'a giden Serdar Ortaç, MS hastalığı yüzünden ülkeye alınmadı. Hatta yetkililer, Ortaç'ın üzerini de çıkartıp arama yaptı. Şarkıcı ise o anları videoya alıp, Instagram'da paylaştı. Başına gelenleri anlattı. Ancak kısa bir süre sonra da paylaşımını silip, ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından da Serdar Ortaç, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının hayranları ise bu durumu anlam veremedi.

TEHDİT Mİ ALDI?

Serdar Ortaç'ın bu ilgin hamlesini ise sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının tehdit almış olabileceği yorumunda bulundu.