Gürcistan'a Alınmayan Serdar Ortaç, Instagram Hesabındaki Tüm Paylaşımları Sildi
Gürcistan'a konser vermek için giden ancak MS hastalığı yüzünden havaalanında güvenliğe takılan Serdar Ortaç, Instagram hesabından tüm gönderilerini sildi ve profil fotoğrafını kaldırdı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser için gittiği Gürcistan'a MS ilaçları yüzünden alınmadı. Çırılçıplak arandıktan sonra ülkeye alınan şarkıcı, Instagram'daki tüm paylaşımlarını da ortadan kaldırdı.
TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Önceki gün konser vermek için Gürcistan'a giden Serdar Ortaç, MS hastalığı yüzünden ülkeye alınmadı. Hatta yetkililer, Ortaç'ın üzerini de çıkartıp arama yaptı. Şarkıcı ise o anları videoya alıp, Instagram'da paylaştı. Başına gelenleri anlattı. Ancak kısa bir süre sonra da paylaşımını silip, ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından da Serdar Ortaç, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının hayranları ise bu durumu anlam veremedi.
TEHDİT Mİ ALDI?
Serdar Ortaç'ın bu ilgin hamlesini ise sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının tehdit almış olabileceği yorumunda bulundu.
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ALLAH belanizi versin ezikler. . insanmisiniz siz. ? ki$iliksiz suratsizlar. her halde karilariniz serdarin karisi gibi güzel degil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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killi o''nun trophy eslik zamani geride kalmis gibi gorunuyor ayagini denk atsa diyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allma mazllumun ahını çıkar aheste ahsteCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YAZIKLAR OLSUN BÖYLE BİR TERBİYESİZLİĞİ YAPAN ÜLKEYE. SANKİ BULAŞICI HASTALIKMIKİ BU. BURADA KENDİ SANATÇIMIZA SALDIRMAK YAKIŞIYORMU. . . YAPILAN BİR TÜRK. AMERİKALI VEYA İNGİLİZ DEĞİL.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Rezilsininiz baska birsey degilCevap Yaz 5 Yayından Kaldır