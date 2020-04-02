Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
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Demet Akalın, Serdar Ortaç, Kıbrıs, Magazin

Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın

Demet Akalın, "Şimdi istediğin kadar paran olsa da nereye gideceksin. Şimdi sende herkes gibisin" diyen Serdar Ortaç'a kumar oynadığı zamanları hatırlatarak "Boş yapmayın" dedi.

02.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:45
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye giden ve koronavirüs testi negatif çıkan Serdar Ortaç, salgın nedeniyle durumu iyi olanla olmayan kişilerin artık aynı olduğunu söyledi. Ortaç'ın bir takipçisi de "Kıbrıs'a gideriz" diyerek şarkıcıya şans oyunları oynadığı zamanı hatırlattı. Bunun üzerine Akalın'ın yaptığı yorum ise herkesi şaşkına çevirdi.

"SENDE HERKES GİBİSİN"

Serdar Ortaç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi daha çok ayakkabın olsa daha çok çantan binlerce ceketin harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin. Artık sende herkes gibisin" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı da Ortaç'a Kıbrıs'ta kumar oynarken kaybettiği malları hatırlatınca Demet Akalın sessiz kalamadı.

"KUMARDA EVLER GİDERKEN VİRÜS YOKTU"

Ortaç'ın paylaşımına yorum yapan Akalın ise "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri büyük yok çanta! Herkes bütçesine göre evini alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demogoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın" dedi.

Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın

Haberin Videosu:

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın

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