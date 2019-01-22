Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı
Kaza geçirdiği için bir süredir ABD'de olan Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından gelen "Biraz kocanla ilgilen" yorumuna sinirlenerek "Ev hayatımı nereden biliyorsunuz? dedi.
5 ay önce mankenlik yapmak için gittiği ABD'de kaza geçirerek 3 ay tedavi gören Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Bir süredir eşinin yanında olmayan Chloe, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafının altına gelen "Biraz kocanla ilgilen" yoruma tepki gösterdi.
"BİRAZ KOCANLA İLGİLEN"
Ekimde geçirdiği kaza sonrası vücudunun sol tarafında birçok kırık meydana geldi, yüzü yaralandı. Serdar Ortaç'ın bu süre zarfında eşinin yanına gitmemesi 'Boşanıyorlar' dedikodularına neden oldu. Chloe, önceki gün Instagram'da paylaştığı fotoğrafa bir takipçisi "Biraz da kocanla ilgilen" şeklinde yorum yazınca çok sinirlendi.
"EV HAYATIMI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?"
Gelen yoruma sinirlenen Chloe, hemen cevap vererek "Hanımefendi, sosyal medyada bir tane resim paylaşmakla, kimle ve neyle ilgileniyorum? Ev hayatımı nereden biliyorsunuz?" dedi.
"BOŞANMIYORUZ"
Geçen günlerde Türkiye'ye dönen Chloe boşanma haberlerine cevap olarak "Hep ayrılık haberleri çıkıyor, boşanmıyoruz" demişti.
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Ayıp rezillik bu resmen bırakın insanların yakasını ne büyük ayıp . Oturun evinizi barkınızı hayatınızı cevrenizi irdeleyin elin hayatı sizin bahceniz miCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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basina bela aldi bu kariyi yakin zamanda kurtulucak insallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HANGİ ERKEK BÖYLE EŞİNİ TEŞHİR EDER ANLAMADIM. BİZİ BOZAR GARDAŞIM BU İŞLER . DELİGANLI ADAMIZ. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Eğer belirli bir yaş sınırını aştıktan sonra yarı yaşında biriyle evlenirsen fazla bir beklenti içinde olmaman gerekir. Kadın adamın yarı yaşı, tabiki istekleri, beklentileri farklı olacak. Genç kız bu gezecek, tozacak, göz önünde bulunmak isteyecek, bir de yabancı olması iyi olmuyor, yabancılarda 18 yaşına gelen kız veya erkek çocuk ailesinden ayrılıp kendi hayatını yaşıyor, anasına babasına pek faydaları olmuyor, böyle bir durumda TÜRK kızları gibi hasta eşinin yanında durması beklenemez.Cevap Yaz 9 2 Yayından KaldırKATILIYORUM: bence de3 Yayından Kaldır