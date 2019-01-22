Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı

5 ay önce mankenlik yapmak için gittiği ABD'de kaza geçirerek 3 ay tedavi gören Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Bir süredir eşinin yanında olmayan Chloe, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafının altına gelen "Biraz kocanla ilgilen" yoruma tepki gösterdi.

"BİRAZ KOCANLA İLGİLEN"

Ekimde geçirdiği kaza sonrası vücudunun sol tarafında birçok kırık meydana geldi, yüzü yaralandı. Serdar Ortaç'ın bu süre zarfında eşinin yanına gitmemesi 'Boşanıyorlar' dedikodularına neden oldu. Chloe, önceki gün Instagram'da paylaştığı fotoğrafa bir takipçisi "Biraz da kocanla ilgilen" şeklinde yorum yazınca çok sinirlendi.

"EV HAYATIMI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?"

Gelen yoruma sinirlenen Chloe, hemen cevap vererek "Hanımefendi, sosyal medyada bir tane resim paylaşmakla, kimle ve neyle ilgileniyorum? Ev hayatımı nereden biliyorsunuz?" dedi.

"BOŞANMIYORUZ"

Geçen günlerde Türkiye'ye dönen Chloe boşanma haberlerine cevap olarak "Hep ayrılık haberleri çıkıyor, boşanmıyoruz" demişti.