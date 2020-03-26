Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim Dün sabah tek başına hastaneye giderek koronavirüs testi yaptıran ve sonucu negatif çıkan Serdar Ortaç, akşam saatlerinde Instagram hesabından paylaşım yaparak sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldığını söyledi. Konu hakkında konuşan Gür ise ayrılığı sosyal medyadan öğrendiğini anlattı.

5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile tek celsede boşandıktan sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, dün bir buçuk aylık ilişkisini noktaladı. Ayrılığı Instagram'dan duyuran Ortaç'ın kararını sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Seçil Gür ise konu hakkında sessizliğini bozdu.

"İLİŞKİM ANLAŞMAZLIKLAR SEBEBİYLE BİTTİ"

Yaklaşık bir buçuk ay önce Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullandı.

"EVİNE GİTTİM AYRILDIĞIMIZI SÖYLEDİ"

Ayrılığı Instagram'dan öğrendiğini söyleyen Seçil Gür ise Ortaç hakkında şunları söyledi: "Ayrıldığımızı ben de paylaşımından öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar'ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o hikayeleri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş."

TEK BAŞINA HASTANEYE GİDİP KORONA TESTİ YAPTIRDI

Öte yandan MS hastası olan Serdar Ortaç, dün sabah saatlerinde tek başına özel bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Üstüne basa basa hastaneye tek başına gittiğini kimsenin ona eşlik etmediğini söyleyen Ortaç'ın virüs testi negatif çıktı. Ortaç'ın ayrılık kararı almasında sevgilisinin hastanede kendisini yalnız bırakmasının payı olabileceği de akıllara geldi.

Kaynak: Hürriyet