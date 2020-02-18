Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
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Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana

Serdar Ortaç ve bir süre aşk yaşadığı sevgilisi Seçil Gür, sosyal medyada bir video paylaştı. Seçil Gür'ün şarkı söylediği videoda Serdar Ortaç, sevgilisine kamera karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatıyor.

18.02.2020 00:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:54
Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana

Kısa süre önce birlikteliklerini duyuran ve Seçil , sosyal medyadaki paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift, Serdar Ortaç'ın 50. yaş gününün ardından bugün de paylaştıkları bir ile takipçilerinin karşısına çıktı.

ORTAÇ'TAN SEVGİLİSİNE TAKTİK

Seçil Gür'ün Instagram hesabından paylatığı videoda, genç şarkıcı, Sezen Aksu'nun İhanetten Geri Kalan şarkısını seslendirdi. Şarkıyı söylemeden önce Serdar Ortaç sevgilisine, kamera karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı.

"ŞİRİNLİĞİNİ VER"

Serdar Ortaç, Seçil Gür'e, "Kızım asabi olmasana, şirin olsana. Evet şirinliğini ver. Saçını da biraz salla" direktiflerini verdi.


Haber Videosu

: Serdar Ortaç birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
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