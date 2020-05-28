Serçelerin Şarkısı filmi konusu nedir? Serçelerin Şarkısı oyuncuları ve Serçelerin Şarkısı özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Serçelerin Şarkısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Serçelerin Şarkısı konusu, özeti ve Serçelerin Şarkısı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Serçelerin Şarkısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kayseri Aslanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Serçelerin Şarkısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Serçelerin Şarkısı konusu nedir, Serçelerin Şarkısı oyuncuları kimler ve Serçelerin Şarkısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

SERÇELERİN ŞARKISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kerim, deve kuşu çiftliğinde çalışmaktadır. Çiftlikten bir deve kuşu kaçınca işinden olur, Kerim. Kerim'in kızı Haniye işitme engellidir ve işitme cihazı bir kaza sonucu arızalanır. Kerim, işitme cihazının tamiri için şehre inince yeni bir iş fırsatı kendisini bulur. Bu işten fazlaca kazanç elde edince onun ve ailesinin dünyasında değişimler meydana gelince Kerim, vicdanının sesine kulak verecektir.

SERÇELERİN ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Majid Majidi

Oyuncular: Mohammad Amir Naji, Maryam Akbari, Kamran Dehghan, Hamid Aghazi, Schabnam Akhlaghi

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2008 (96 dk)

Senaryo: Mehran Kashani, Majid Majidi

Yapım Ülkesi: İran

Orijinal Dil: Farsça, Azerice

Orijinal Adı: Avaze Gonjeshk Ha