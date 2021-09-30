Şentop: "Millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Plaket taktimi Fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi'nin kapanışında konuştu.
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Plaket taktimi
Fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi'nin kapanışında konuştu. (2)