Şentop: 'Millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şentop: "Millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Plaket taktimi Fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi'nin kapanışında konuştu.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Plaket taktimi

Fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi'nin kapanışında konuştu. (2)

Şentop: Millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi

Şentop: Millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi

Şentop: Millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi

Şentop:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Arda Kardeşler Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Fatih Terim Adil Karaismailoğlu Yemek Tarifleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şentop: 'Millet şairi Mehmet Akif'ten daha güzel bu milletin hislerini kim ifade edebilirdi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:44:52. #1.11#