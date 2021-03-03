Şentop, ekibindeki protokol görevlisinin eşinin cenaze törenine katıldı
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Şentop, ekibindeki protokol görevlisinin eşinin cenaze törenine katıldı

03.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:13
Şentop, ekibindeki protokol görevlisinin eşinin cenaze törenine katıldı

ANKARA'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sema Şeker (31) TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

ANKARA'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sema Şeker (31) TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

TBMM'de protokol görevlisi olan Yunus Şeker'in eşi polis memuru Sema Şeker, dün evinde aniden rahatsızlandı. Şeker, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Sema Şeker, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Sema Şeker için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra, Sema Şeker'in eşi Yunus Şeker, babası Fahri Çakmak, kardeşi Harun Çakmak, diğer yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şentop, Sema Şeker'in ailesine başsağlığı diledi. Şeker'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.


Şentop, ekibindeki protokol görevlisinin eşinin cenaze törenine katıldı
Şentop, ekibindeki protokol görevlisinin eşinin cenaze törenine katıldı
Şentop, ekibindeki protokol görevlisinin eşinin cenaze törenine katıldı
Şentop, ekibindeki protokol görevlisinin eşinin cenaze törenine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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