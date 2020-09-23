Şenkaya Belediyesi üniversite öğrencileri için patates ekti
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Şenkaya Belediyesi üniversite öğrencileri için patates ekti

23.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:59
Şenkaya Belediyesi üniversite öğrencileri için patates ekti

Şenkaya Belediyesi vatandaşları üretime teşvik etmek amacı ile Belediye tarafından ekilmiş olan patates hasadını gerçekleştirdi.

Şenkaya Belediyesi vatandaşları üretime teşvik etmek amacı ile Belediye tarafından ekilmiş olan patates hasadını gerçekleştirdi.

Şenkaya Belediyesi'nce İlkbaharda ekilen 2,5 dönüm tarlada 2 ton patates üretildi.

Şenkaya Belediyesi Başkanı Yavuz Bedir, "Şenkaya Belediyesi olarak vatandaşlarımızı teşvik etmek acı ile 2,5 dönüm tarlaya patates ektik bu gün patates hasadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık iki buçuk dönüm tarladan 2 ton patates elde ettik. Bu patateslerimiz Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin beyle görüştük kaymakamlık SYDV fonuna satarak gelirini 2020 yılı içerisinde Üniversiteye yerleşen öğrencilerimize dağıtacağız. Kaymakamlık ise aldıkları patatesleri SYDV tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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