Seni Çok Bekledim ne zaman? Seni Çok Bekledim saat kaçta, hangi kanalda?
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Seni Çok Bekledim ne zaman? Seni Çok Bekledim saat kaçta, hangi kanalda?

12.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:43
Seni Çok Bekledim ne zaman? Seni Çok Bekledim saat kaçta, hangi kanalda?

İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim ne zaman? Seni Çok Bekledim saat kaçta, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı tek parça izle!

Skala Yapım ve DNZ Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı tek parça izle!

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek. 7. bölümü ile bu akşam ekranlarda.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleniyapar.Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

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