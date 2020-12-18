Senden İyi Yok'a bu hafta, İlhan Mansız konuk oluyor...
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Senden İyi Yok'a bu hafta, İlhan Mansız konuk oluyor...

18.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:31
Senden İyi Yok'a bu hafta, İlhan Mansız konuk oluyor...

2002 senesinde A Milli Futbol Takımı'nda attığı gol ile ülkemizi Dünya Kupası'nda yarı finale yükselten futbolcuyu programda heyecan dolu üç farklı mücadele bekliyor.

2002 senesinde A Milli Futbol Takımı'nda attığı gol ile ülkemizi Dünya Kupası'nda yarı finale yükselten futbolcuyu programda heyecan dolu üç farklı mücadele bekliyor.

İlk oyun; İlhan Mansız'ın alanı olan futbol ile ilgili bir mücadele olurken, ikinci oyun olarak ise izleyiciyi özel bir dövüş karşılaşması bekliyor. Sosyal medyada oldukça ilgi gören programda final oyununun ise ne olacağı izleyenler tarafından merak ediliyor.

İlhan Mansız ile samimi bir sohbetin ve aksiyon dolu oyunların bulunduğu 'Senden İyi Yok' yeni bölümü ile 20 Aralık Pazar günü saat 14: 00'te teve2'de...

Kaynak: Hürriyet

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