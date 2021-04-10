Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı hangi gün hangi kanalda çıkıyor?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bu hafta yok. Dizi severler "Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı hangi gün hangi kanalda çıkıyor?" Sorularına yanıt arıyor. Sen Çal Kapımı yeni bölüm tarihiyle ilgili flaş bir karar alındı. Sezon finali yapılacağı açıklanan Sen Çal Kapımı, Fox TV'nin bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. İşte Sen Çal Kapımı sezon finali ile ilgili detaylar...