Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı hangi gün hangi kanalda çıkıyor?
Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bu hafta yok. Dizi severler "Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı hangi gün hangi kanalda çıkıyor?" Sorularına yanıt arıyor. Sen Çal Kapımı yeni bölüm tarihiyle ilgili flaş bir karar alındı. Sezon finali yapılacağı açıklanan Sen Çal Kapımı, Fox TV'nin bu haftaki yayın akışından çıkarıldı. İşte Sen Çal Kapımı sezon finali ile ilgili detaylar...
Cumartesi akşamları ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapılacağı açıklanmıştı. Son alınan kararla Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm tarihi ertelendi. Sette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle sete verilen zorunlu ara, final bölümünü bir hafta sonraya erteledi.
SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sen Çal Kapımı Cumartesi 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanıyordu.
Sen Çal Kapımı, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna 1. bölümü Ender Mıhlar ve Yusuf Pirhasan ve 2. bölümden itibaren Altan Dönmez'in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi.
Konu ile ilgili açıklama Fox Tv'den geldi
Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuzla Haziran'da bir aradayız" denildi.