Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam yayınlanan 28. bölümüne Eda ve Serkan karakterlerinin olay küvet sahnesi damgasını vurdu. Aralarında aşk dedikodularının da konuşulduğu ikilinin yakınlaşması, bazı izleyicilerin tepkisine neden oldu