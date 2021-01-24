Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam yayınlanan 28. bölümüne Eda ve Serkan karakterlerinin olay küvet sahnesi damgasını vurdu. Aralarında aşk dedikodularının da konuşulduğu ikilinin yakınlaşması, bazı izleyicilerin tepkisine neden oldu
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın son bölümünde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in olay sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet içinde yakınlaşma anları oldukça konuşuldu.
BAZI SEYİRCİLER BU SAHNELERDEN RAHATSIZ OLDU
Son dönemde sık sık aşk yaşadıkları dedikodularıyla gündeme gelen ikilinin küvetteki halleri hayranlarının beğenisini toplarken bazı izleyiciler ise bu sahnelerden rahatsız oldu.