Sen Anlat Karadeniz'e Damga Vuran Radyo Sahnesi! İzleyiciler Yorum Yağdırdı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in radyo programında konuştuğu sahne diziye damga vurdu. İzleyiciler, uzun bir aradan sonra dizide Nefes'in böyle bir sahnesinin olmasından duydukları mutluluğu Twitter hesaplarından paylaştı.
Sen Anlat Karadeniz 52. bölümü dün akşam ATV'de yayınlandı. Nefes şiddet gördüğü günleri geride bıraktığına inandıktan sonra radyo programı yapmaya başlıyor. Dizinin hayranları, uzun bir aradan sonra nefes'in hayatı anlatan bir sahnesinin olmasına çok sevindiklerini belirterek sosyal medyada yorum yağdırdı.
NEFES'İN SAHNESİ DAMGA VURDU
Yayınladığı ilk bölümden itibaren eşinden şiddet gören Nefes'in hayat hikayesini anlatan diziye son bölümlerinde yeni oyuncular eklendi. Dizinin Nefes'in hikayesini bırakarak yeni oyuncuların hayatlarını anlatması ise izleyicileri isyan ettirmişti. Dizinin 52'inci bölümünde Nefes'in olduğu sahneyi gören izleyiciler, sosyal medyadan yorum yağdırdı.
İZLEYİCİLER RAHAT NEFES ALDI
ATV'nin Twitter hesabından Nefes'in radyo programında olduğu sahne "Dün gece herkes bu sahneyi konuştu" notuyla paylaşıldı. Paylaşılan videoyu gören kullanıcılar ise 'Asıl konunun bu olduğu için konuşmuş olabilir miyiz acaba?', 'Çünkü asıl konu buydu. Bu nefesin hikayesi ya hani', 'Bölümde izlenmeye değer tek sahne' gibi yorumlar yaptı.
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Bu dizi süper bir dizi insanlar insanlıktan çıkmış zaten başka abuk subuk dizilere laf eden yok güzelim diziye laf atanlar nerde bozuk düzlük oldumu ağızlarını açarak seyredersiniz biz ailemizle izliyoruz süper film hayatın gerçekleri var kadına yapılan zulme karşı koyma var sesiz kalmamayı öğretiyor kadının güçlü olması gerektiğini öğretiyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KARADENİZDE RİZEDE ARTVİNDE ÇEKİLEN BENİM İÇİN ÜZÜLMENİN YERİNİ DOLDURAMADI. BİR EKMEK TEKNESİ. . BABA EVİ. . SUPER BABA. SEKSENLER. PERİHAN ABLA. . KAYNANALAR. . . MAHALLENİN MUHTARLARI. ÇİÇEK TAKSİ. . 7 NUMARA. ÇEMBERİMDE GÜL OYA VE ASMALI KONAK. . BU DİZİLER AİLECE SEVİLİR İZLENİRDİ. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SAÇMAYAIP DURAN BİR DİZİCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Ertuğrul varken bu dizi aklımıza bile gelmiyor. . . Şimdi burada fark ettim dün gece dizinin olduğunu. . .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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hiç dinlemiyorum.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır