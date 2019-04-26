Sen Anlat Karadeniz'de Tepki Çeken Çocuğa Şiddet Sahnesi!
ATV'nin şiddet sahneleriyle gündemden düşmeyen dizisi Sen Anlat Karadeniz, bu sefer çocuğa şiddeti sahnesiyle gündem oldu. Sahne, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı ve geçmişte para karşılığı satıldığı adamdan kaçan, çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan bir kadının hikayesini anlatan "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde gösterilen "Çocuğun sırtının tımarlandığı" sahne izleyicilerin tepkisini çekti.
"SANA HAYAT DERSİ VERİYORUM"
Geçtiğimiz dönemde kadına şiddet sahnesiyle gündeme gelen dizinin sahnesinde "Sana hayat dersi veriyorum" repliğiyle atı tımar edemeyen çocuğa "Hayvan bu, diyemez ki canım yanıyor yapma, diyebilir mi?" diyerek çocuğun tişörtünü çıkarttırıyor ve 'tımar böyle yapılır' diyerek küçük çocuğa işkence ettiği görülüyor. Bu sahnenin ardından sosyal medyada bir çok kişi olaya tepki gösterdi.
KADINA ŞİDDET SAHNESİYLE TEPKİ ALMIŞTI
Dizinin önceki sezonunda yayınlanan kadına şiddet sahneleri de olay yaratmıştı. Tepki çeken sahnede, erkek karakter, kadın karaktere "Niye gösterdin bileklerini?" deyip, kemiğini kırmıştı. Görüntüler aynı zamanda Twitter'da da paylaşılmıştı. Başta kadınlar olmak üzere izleyiciler ayağa kalkmıştı. Geçtiğimiz yıl 409 kadının erkekler tarafından katledilmesini unutan yapımcılar, şiddeti resmen teşvik ederek, ateşe kömür taşımıştı.
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Kadına şiddete dikkat çekmek için dizide kadını parmağını kırıp tecavüz ederler. Çocuklara dikkat çekmek için çocuga işkence gibi böyle saçma sapan sahneler çekerler. Ama hepsi tepki için. Tabii yerseeenn. . Kaldırın bu dizileri ya ruh hastaları. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BEYİN YOKSUNLARICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hep aldatma şiddet öldürme sahneleri dolu diziler sona millet Niy e kudurdu yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BENCE BÜTÜN KANALLAR seksenler dizisini YAYINLASIN :D:DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Zaten başladığından beri sevemedim güyaaa kadına şiddeti anlatıp direnmeyi gösteriyor tırt ki ne tırt yanii gördük saçma sapan dizi şimdide çocuğa şiddet zaten ülke manyak dolu rtük neden ceza kesmiyor anlamıyorum aaaa ATV de oynuyor ondan olabilir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır