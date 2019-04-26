Sen Anlat Karadeniz'de Tepki Çeken Çocuğa Şiddet Sahnesi!

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı ve geçmişte para karşılığı satıldığı adamdan kaçan, çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan bir kadının hikayesini anlatan "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde gösterilen "Çocuğun sırtının tımarlandığı" sahne izleyicilerin tepkisini çekti.

"SANA HAYAT DERSİ VERİYORUM"

Geçtiğimiz dönemde kadına şiddet sahnesiyle gündeme gelen dizinin sahnesinde "Sana hayat dersi veriyorum" repliğiyle atı tımar edemeyen çocuğa "Hayvan bu, diyemez ki canım yanıyor yapma, diyebilir mi?" diyerek çocuğun tişörtünü çıkarttırıyor ve 'tımar böyle yapılır' diyerek küçük çocuğa işkence ettiği görülüyor. Bu sahnenin ardından sosyal medyada bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

KADINA ŞİDDET SAHNESİYLE TEPKİ ALMIŞTI

Dizinin önceki sezonunda yayınlanan kadına şiddet sahneleri de olay yaratmıştı. Tepki çeken sahnede, erkek karakter, kadın karaktere "Niye gösterdin bileklerini?" deyip, kemiğini kırmıştı. Görüntüler aynı zamanda Twitter'da da paylaşılmıştı. Başta kadınlar olmak üzere izleyiciler ayağa kalkmıştı. Geçtiğimiz yıl 409 kadının erkekler tarafından katledilmesini unutan yapımcılar, şiddeti resmen teşvik ederek, ateşe kömür taşımıştı.