Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir nereli, kaç yaşında?

05.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:56

Sema Aydemir, eski sporcu Eşref Apak ile 2005 yılınde evlendi ve 2011 yılında boşandı. Aydemir, 1985 yılında Bursa'da doğdu. Başarılı sporcunun Ali adında da bir oğlu bulunuyor. Sema Aydemir hayatı, biyografisi...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2018 yarışmacısıdır vegeçmiş yıllarda heptatlon branşında gösterdiği performans ile biliniyor. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmmıştır. 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 56.62sn'lik derecesiyle 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2005 yılında evlenip 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.