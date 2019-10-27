Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinden 'Bekarlığa veda' fotoğrafı

27.10.2019 20:48

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile yarın dünyaevine girecek.

Düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, geçtiğimiz günlerde kına gecesi yapmıştı.

"SON BEKAR FOTOĞRAFIMIZ OLSUN"

Selin Ciğerci, düğüne bir gün kala nişanlısı Gökhan Çıra ile pozunu sosyal medyadan, "Son bekarlık fotoğrafımız olsun. Getirdiğin uğur, mutluluk gibi bu poz da bize şans getirsin" notuyla paylaştı. Ciğerci'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"EVET DEMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFIMIZ"

Çıra ise aynı pozu, "Yarın anne evine gidiyor. 'Evet' demeden önceki son fotoğrafımız." notuyla yayınladı.

HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN DİLE GETİRMİŞTİ

Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kına gecesi videosunu yayınlamıştı. Düğüne sayılı günler kala heyecanını dile getiren Ciğerci, "5 gün kaldı düğüne. Heyecandan yemek yemeyi unuttum. Her şey çok güzel. Dekoru, masaları görünce çığlık attım kızlar. Düğün de çok güzel olacak. Artık sabırsızlanıyorum. Hemen pazartesi olsa keşke" ifadelerini kullanmıştı.