Selin Ciğerci'nin yeni şarkısı "Hikaye" yayınlanır yayınlanmaz olay oldu!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile birlikte rol aldığı klibini yayınladı. Ciğerci'nin klibi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya gündemine otururken klibe beğeni yağdı.
Şarkıcı Selin Ciğerci yaza bomba gibi girdi! Ciğerci yeni şarkısını ve klibini yayınladı sosyal medya sallandı. Sözleri Selin Ciğerci'ye ait olan 'Hikaye' bugün itibariyle YouTube'da yayınlandı. Demet Akalın'ın da klip kurgusuna yardımcı olduğu video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Selin Ciğerci'nin klibi bir buçuk saatte 58.898 kez tıklandı. Ciğerci'ye klibinde nişanlısı Gökhan Çıra da eşlik etti. Klipte sevgilisine evlilik teklifi eden Çıra'nın taktığı 8 karat büyüklüğünde yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Başıma neler geldi sayende
Aldatılan kadın oldum ben de
Çok da umurumda değil aslında
Yüzüme güler hayat elbette
Bir kalıbının adamı olaydın
Belki sana katlanırdım
Bitmeyen ihanetlerini
Yutar mıydım sandın
Falanıma filansın alayından yalansın
Düşmem bir daha tuzaklarına
Ardımdan oturup ağlarsın
Falanıma filansın yalanıma dolansın
Ben çoktan gittim oğlum
Anca hikâyelerime bakarsın