Selin Ciğerci'nin Annesiyle Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, önceki gün 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlilik teklifi almıştı. Yaz sonu Gökhan Çıra ile evlenmesi beklenen Selin Ciğerci bu aralar ailesiyle vakit geçiriyor.

"BENDEN KÜÇÜK DURAN BİR ANNEM"

Annesi ve babasıyla bol bol fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, "Moralim bozuk, çünkü benden küçük duran bir annem var" dedi.

Selin Ciğerci ve annesi

5 KARAT YÜZÜKLE TEKLİF ETTİ

Bu yıl içinde evleneceklerini açıklayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra önceki hafta 2. yıllarını kutladı. Kutlama için sevgilisini gözleri bağlı şekilde mekana getiren Çıra, daha sonra evlilik teklifi etti. Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" dedi. Geçtiğimiz sene Ebru Polat'la 5 Karat karşısını çıkaran Ciğerci, 5,5 karat yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı.