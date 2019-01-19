Selin Ciğerci'nin Annesiyle Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
Geçtiğimiz günlerde futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlilik teklifi alan sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci'nin annesiyle olan fotoğrafı herkesi şaşırttı.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, önceki gün 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlilik teklifi almıştı. Yaz sonu Gökhan Çıra ile evlenmesi beklenen Selin Ciğerci bu aralar ailesiyle vakit geçiriyor.
"BENDEN KÜÇÜK DURAN BİR ANNEM"
Annesi ve babasıyla bol bol fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, "Moralim bozuk, çünkü benden küçük duran bir annem var" dedi.
5 KARAT YÜZÜKLE TEKLİF ETTİ
Bu yıl içinde evleneceklerini açıklayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra önceki hafta 2. yıllarını kutladı. Kutlama için sevgilisini gözleri bağlı şekilde mekana getiren Çıra, daha sonra evlilik teklifi etti. Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" dedi. Geçtiğimiz sene Ebru Polat'la 5 Karat karşısını çıkaran Ciğerci, 5,5 karat yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı.
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yahu bunu tanıyan a ne genç annesi varmış diye merak eden sorun bir vatandaş çıkarmı kırk yıl görmesek aklımızın ucundan geçmez kim sallanmışCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bazıları sıcak sever . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu tarz insanların haber yapılması çok saçma başka daha önemli haber yok mu !?Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Neden bu sonradan baaggyaann tarafına döneler dj oluyor anlamıyorumCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Ülke kin okjizen fazlaları Ülke kin aşalık zihniyet li kesimleri şu yorumlara bak kin nefret dolu hepsi bunlar gibi insanlar evlerinde bile çok mutsuz umutsuz kavgacı kişiler mide bulandırıcı tiplerCevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır