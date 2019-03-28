Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi

Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a mesaj atarak kullanmadığı yalısını istedi.

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, takipçilerinden gelen mesajlardan dolayı isyan etti.

AYNI TAKTİĞİ UYGULADI

Selin Ciğerci, kendisinden pahalı saatini isteyen bir takipçiyi sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Ünlü fenomen aynı taktiği dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'da denedi. Ciğerci, ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a Instagram üzerinden mesaj attı.

İSTEĞİ ŞOKE ETTİ

Ciğerci'nin Kardashian'dan isteği ise şoke etti. Selin Ciğerci, 'Abla kullanmadığın Miami'de bir yalı gibi büyük yazlık var mı? Önünde yat falan da varsa güzel olur. Bu mesajı yazarken utanıyorum. Belki yuh diyeceksin ama tek hayalim' yazdı.

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