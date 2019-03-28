Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi
Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a mesaj atarak kullanmadığı yalısını istedi.
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, takipçilerinden gelen mesajlardan dolayı isyan etti.
AYNI TAKTİĞİ UYGULADI
Selin Ciğerci, kendisinden pahalı saatini isteyen bir takipçiyi sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Ünlü fenomen aynı taktiği dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'da denedi. Ciğerci, ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a Instagram üzerinden mesaj attı.
İSTEĞİ ŞOKE ETTİ
Ciğerci'nin Kardashian'dan isteği ise şoke etti. Selin Ciğerci, 'Abla kullanmadığın Miami'de bir yalı gibi büyük yazlık var mı? Önünde yat falan da varsa güzel olur. Bu mesajı yazarken utanıyorum. Belki yuh diyeceksin ama tek hayalim' yazdı.
YORUMLAR (10)
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Bende iyi bir yalı ver alabilirsen boş şuan .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gündemi gereksiz haberlerle meşgul etmeyin. Bunları haber yapan arkadaşa söylüyorum.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kim abla bir türk erkeği hayalin varmıydı.. bunu utanak yazıyorum... :)))Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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okan abi sen Türkçe yazmışsın ama kadın Türkçe biliyor mu acaba :)kınamayalım diye görmezden geliyoruz ama haftalık selin cigerci ile şeyma subaşı haberlerinden bıktık artıkCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Türkçe yazsaydı keşke . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır