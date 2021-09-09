Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile boşanma kararı sonrası sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile boşanma kararı sonrası sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık

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2 yıl önce görkemli bir düğünle evlenen ve yakın zamanda evlat edineceklerini söyleyen fenomen Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra cephesinden kötü haber geldi. Uzun yıllardır birlikte olan çift, boşanmaya karar verdi. Peki, Selin Ciğerci neden boşanma kararı aldı?

2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra ile boşanacağı ileri sürülen Selin Ciğerci, ayrılık iddiasını doğruladı. Konu hakkında detay vermek istemeyen Ciğerci boşanma nedeni iddialarına cevap verdi.

"ANLAŞMALI OLARAK BOŞANIYORUZ"

Dün haklarında boşanma haberleri çıkan çiftten Selin Ciğerci, Posta'ya özel açıklama yaparak iddiayı doğruladı. Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları söylenen Ciğerci, ayrılıkla ilgili kısa bir açıklama yaparak "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı şekilde boşanacağız" dedi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NEDEN BŞANIYOLAR

Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan ikili hakkında ihanet dedikoduları çıkmıştı. Gökhan Çıra'nın eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atmakla tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile video çeken Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile boşanma kararı sonrası sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile boşanma kararı sonrası sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık - Haberler
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