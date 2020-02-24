Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı
Kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Selin Ciğerci, geçtiğimiz akşam kadınlar matinesinde sahneye çıkarak derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren iş kadını ve şarkıcı Selin Ciğerci, kadınlar matinesi konserleriyle şehir şehir gezmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Ciğerci, sahne kıyafetlerinin yanı sıra yaptığı danslarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
KALÇA DANSI YAPTI
Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve Instagram hesabında 2,9 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, hikaye kısmından son konserinde yaptığı kalça dansının görüntülerini paylaştı. Konserlerinde dans etmek için özel dersler alan Ciğerci, derin yırtmaç detaylı elbisesiyle kalça dansı yaptı. Ciğerci'nin dans performansını çok beğenen hayranları ise o anları video çekerek ölümsüzleştirdi.
SİYAH SAÇLI HALİ ÇOK BEĞENİLDİ
Yakın bir zaman önce kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra'nın doğum gününde siyah uzun bir peruk takmış ve takipçilerinden tam not almıştı.
Haber Videosu: Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı
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YANLIZ KONSERE GIDENLERIN YARISI KAPALI KADINLAR !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ayıp yahu biraz edepli olun senin o elbisenin parsıyla afrikada aç çocukları doyur onları düşün birazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH BELANI VERSİN BE ADAMCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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FENERİN YENGESİ. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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düşük kalite rezillik.Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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