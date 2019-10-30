Selin Ciğerci, Demet Akalın ile yaşadığı krizi itiraf etti: Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu

Selin Ciğerci, Demet Akalın ile yaşadığı krizi itiraf etti: Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, nikah şahidi olan yakın dostu Demet Akalın hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ciğerci, "Demet Akalın ile aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu. Belki de nazar değdi." dedi.

30.10.2019 00:11
Selin Ciğerci, Demet Akalın ile yaşadığı krizi itiraf etti: Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu

2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dün nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, nikah şahidi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında bir paylaşım yaptı.

"ARAMIZA KARA KEDİ GİRDİ"

Selin Ciğerci paylaşımında, "Benim saygım sevgim önce anneliğine... İşini sanatını şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Kınada hem onun hem de benim üzüldüğüm bazı şeyler oldu. Aramıza kara kedi girdi. Yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın veya karı kocanın anne ile çocuğun böyle sorunları olur. Böyle şeyler çok normal. Belki de nazar değdi ama düzeldi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti. İddiaya göre Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle 250 bin TL'lik anlaşma yaptığını öğrenince paylaşımları silmişti.

Bu iddianın ardından Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'yi mutlu gününde yalnız bırakması bekleniyordu. Ancak ünlü şarkıcı, arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı ve nikah şahidi oldu.


VİDEO: Selin Ciğerci, Demet Akalın ile yaşadığı krizi itiraf etti: Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu
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YORUMLAR (5)

  • YORUMSUZ:
    adam adama markaj bunlarin normallesmesi bir projedir bunlar da reklamdan baska birsey yapmiyorlar milletin uzerinden ceplerini dolduruyorlar ustelik illegal
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  • AYCAN:
    hepsinin ayarı aynı yoksa anlaşamazlarki hepsi çıkarcı reklam peşinde offf valla bıktık bunları görmekten ailemi bunlar kadar görmüyorum vallaaaa
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  • ORHAN H.AYDIN:
    Yahu, yetmedi mi bu Demet Akalın magazini. Artık mide bulantısından öte bir etki yapmıyor. EY MAGAZİNCİLER, BU KADAR MI HAYAL GÜCÜNÜZ, BU KADAR MI BEYİN KAPASİTENİZ? PES !!!
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  • DENİZ:
    hep sen mi para kazanacaksın demet??? o da ekmeğinin peşinde. . ne olmuş anlaşma yaptıysa? sanane! kıskanç kadın! boğa ve balık burcu kadınlar ''hep bana hep bana'' derler. demet boğa burcu şaşırmadım
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  • ORHAN H.AYDIN:
    BU NE SAÇMALIK BÖYLE. . . Burç/boğa/balık/Demet/para. . . dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı. . .
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