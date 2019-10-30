Selin Ciğerci, Demet Akalın ile yaşadığı krizi itiraf etti: Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu

30.10.2019 00:11

2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dün nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, nikah şahidi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında bir paylaşım yaptı.

"ARAMIZA KARA KEDİ GİRDİ"

Selin Ciğerci paylaşımında, "Benim saygım sevgim önce anneliğine... İşini sanatını şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Kınada hem onun hem de benim üzüldüğüm bazı şeyler oldu. Aramıza kara kedi girdi. Yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın veya karı kocanın anne ile çocuğun böyle sorunları olur. Böyle şeyler çok normal. Belki de nazar değdi ama düzeldi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti. İddiaya göre Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle 250 bin TL'lik anlaşma yaptığını öğrenince paylaşımları silmişti.

Bu iddianın ardından Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'yi mutlu gününde yalnız bırakması bekleniyordu. Ancak ünlü şarkıcı, arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı ve nikah şahidi oldu.