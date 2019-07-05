Selin Ciğerci, "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı

Son günlerde verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını söyleyerek gündeme gelen Selin Ciğerci, son olarak paylaştığı mayolu fotoğrafıyla adından söz ettirdi.

"BEĞENMEK VE YORUM YAPMAK ZORUNDASIN"

Gündelik yaşantısını her dakika sosyal medya hesabından yayınlayan ve 2 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde vücudundaki fazla yağları aldığınu duyurmuştu. Ciğerci, dün "18'liklere taş cıkartırım hayatım. Yorum yapmayan kıskanmıştır. Beğenmek ve yorum yapmak zorundasın emek var" notuyla siyah mayalu fotoğrafını paylaştı.

"ÖLÜRÜM GÜZELLİĞİNE"

Futbolcu Gökhan Çıra, ekim ayında dünyaevine girmeye hazırlandığı Selin Ciğerci'nin fotoğrafına "Ölürüm güzelliğine" yorumunu yaptı. Çıra'nın yanı sıra birçok ünlü isim Ciğerci'nin fotoğrafını beğenerek yorum yaptı.