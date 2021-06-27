Selim Otogarı'nın Açılışı Yapıldı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla Selim Otogarı'nın Açılışı YapıldıKars'ın güzel ilçesi Selim'de yapılan otogarın açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla Selim Otogarı'nın Açılışı Yapıldı

Kars'ın güzel ilçesi Selim'de yapılan otogarın açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Selim Kaymakamı Suat Hatam, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'un açılış konuşmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç tarafından birer konuşma yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, açılış töreninde yaptığı konuşmada

Selim ilçesinin, Serhat şehir Gazi Kars'ın batıya açılış güzergahında yer alan, en güzel ilçelerinden birisi olduğunu belirterek, "Otogarlar, kentler için çok önemli mekanlardır. Kentsel gelişimin görüldüğü, kentsel ulaştırma alt yapısının dikkatle görüldüğü önemli mekanlardır. Günümüzde otogarlar, sosyal bir alan ve aynı zamanda gelen ziyaretçiler, yabancı ve yerli ziyaretçiler, yörenin vatandaşlarının kullandığı ve ilk intibaa anlamında da çok önemli yerlerdir. İlimizin de turizm şehri olduğunu göz önünde bulundurursak özellikle dışarıdan gelen vatandaşlarımız ve gelen yabancı ziyaretçiler ilk intibaa olarak bu otogarları görüyorlar ve ilçe hakkında, il hakkında bir fikir sahibi oluyorlar. İlimiz marka bir şehirdir. Bir turizm şehri ve yerli, yabancı herkesin dikkatle takip ettiği, ziyaret ettiği önemli bir şehirdir. Onun için otogarlarımızı, şehrimizin bu tarihi ve kültürel dokusuna, turizm şehrine yakışır şekilde inşa etmek, düzenlemek hepimizin görevi olmalıdır. Tabi bunlar uygulamada yerel yönetimler tarafından yerine getiriliyor. Bugün de Selim Belediyenizin bu otogar açılışında, bu çağdaş, temiz, güzel otogarın inşa edilmiş olmasını sevindirici buluyoruz. Kars merkezde de yeni bir otogar yapımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje çalışmaları sürüyor. İnşallah yakın bir tarihte şehrimize yakışır bir otogar kazandırmış olacağız. Selim Otogarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenler çok; Sayın Bakanımız, Milletvekilimiz her konuda olduğu gibi yerel hizmetlere de destek veriyorlar. Hem kaynak anlamında hem diğer gerekli desteklerini sunuyorlar. Bu otogarı inşa etme sürecinde Selim Belediye başkanımızın büyük gayreti oldu, ona teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz güzel bir otogar kazanmış oluyor. İnşallah diğer ilçelerimizde ve il merkezimizde de çağdaş standartlara sahip yeni otogarları inşa etmek suretiyle şehrimizi daha kalkındıracağız. Şehrimizi daha gelişmiş, daha medeni, kalkınmış bir şehri inşallah hep birlikte oluşturacağız. Bu vesile ile tekrar Allah hayırlı etsin diyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından otogar binasında incelemelerde bulunularak Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'dan bilgi alındı.

8000 metrekare park, peyzaj ve açık alan, 1200 metre kare kapalı alanda hizmet verecek olan Selim Otogarı'nda, 8 adet yazıhane, açık otopark, taksi durağı, kafe-restoran, market, mescit, emanet odası ve emzirme odası ve 7/24 kapalı sistem kamera sistemi yer alıyor.

Kaynak: Habermetre