Selen Uçer kimdir? Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde oynadı?
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Selen Uçer kimdir? Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde oynadı?

01.12.2020 23:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:26
Selen Uçer kimdir? Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde oynadı?

15. Adana Altın Koza Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu ödülü" Ara - Ümit Ünal - 2008 ve 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu ödülleri sahibi Selen Uçer kimdir? Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyunculuğu ile bir çok ödülün sahibi Selen Uçer kimdir? Selen Uçer kaç yaşında, nereli? Selen Uçer hangi dizilerde oynadı?

SELEN UÇER KİMDİR?

Leyla Selen Uçer, 5 Mayıs 1983 doğumlu Türk oyuncu. Ara filmi ile DOT yapımı Böcek oyunuyla tanınır. Kimya mühendisi bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda yer aldı. Ayrıca yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne devam etti. Bir yıl Akademi İstanbul'da burslu olarak eğitim gördü. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde yine burslu olarak yüksek lisans yaptı. Yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyun, Off-Broadway'de Ensemble Theater tarafından sahnelendi. Türkiye'ye döndü ve 2004'te senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı Anlat İstanbul filminde, Selim Demirdelen'in çektiği "Külkedisi" bölümünde oynadı. In-yer-face akımı oyunlarını sahneleyen DOT'un Böcek adlı yapımında rol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Kantocu oyunundaki performansıyla "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" dalında Afife Jale Ödülleri'ne aday gösterildi. Ümit Ünal'ın yönettiği, dört kişi arasında geçen 2007 yapımı Ara filminde yarı Fransız yarı Türk olan Gül karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 15. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ayça Damgacı'yla paylaştı. 2008'de O... Çocukları filminde bir fahişeyi oynadı. 2009 yılında Binbir Gece dizisinde Emel karakterini canlandırdı. Hanımın Çiftliği dizisinde Asuman karakterini oynamaktadır. 2019 yılında Ümit Ünal'ın yönetmenliğini üstlendiği Aşk, Büyü, vs. filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.

SELEN UÇER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aşk, Büyü vs - Ümit Ünal (2019)

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Leke - Serpil Zengin (2019)

Koca Koca Yalanlar - Nilgün (2018)

Altınsoylar - Şaziye (2016)

Beni Böyle Sev - Eda (2013-2015)

İffet (dizi) : Faruk Teber - Gülin

Hanımın Çiftliği : Faruk Teber - Asuman

Deli Saraylı : Tarkan Karlıdağ - Hizmetçi Kiraz

Büyük Oyun : Atıl İnanç - Amira

Kıskanmak : Zeki Demirkubuz

11'e 10 Kala : Pelin Esmer - Mahinur

Bornova Bornova : İnan Temelkuran - Senem

Kahve Bahane : Deniz

Ses : Ümit Ünal

Binbir Gece "3.Sezon" : Kudret Sabancı - Emel

O... Çocukları : Murat Saraçoğlu - Selvi

Düğün Şarkıcısı : Burcu

Zincirbozan : Atıl İnanç - Aynur

Dicle (dizi) :

Ara : Ümit Ünal - Gül

Fedai : Gülşen

Karınca Yuvası : Zerrin

Anlat İstanbul : Selim Demirdelen - Rahşan

Bir İstanbul Masalı : Ömür Atay

2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)

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