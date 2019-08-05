Selefiler ile Menzilciler sokak ortasında çatıştı!
İzmir'de faaliyet gösteren Selefi Ebu Haris lakaplı vaizin müritleri ile Menzil tarikatı mensupları arasında silahlı kavga çıktı. Ebu Haris lakaplı vaiz, Menzilcilerin üzerine ateş ederken görüntülendi.
İzmir'de tarikatlar birbirine girdi, silahlar çekildi.
Vasat Kitabevi isimli Youtube kanalında dini içerikli programlar yapan Selefi Ebu Haris lakaplı vaizin müritleriyle, Menzil tarikatı mensupları karşı karşıya geldi. İddialara göre Ebu Haris sohbetlerinde Menzil tarikatını "Şirk içinde olmakla" suçluyordu.
Geçtiğimiz gün Menzil tarikatının İzmir'de ileri gelen isimlerden biri, Ebu Haris'in yakın çevresine Instagram üzerinden tehdit ve hakaretler savurduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Ebu Haris ve müritleri ile Menzil tarikatı mensupları sokak ortasında birbirine girdi. Ortaya çıkan görüntülerde Ebu Haris lakaplı vaiz, Menzilcilerin üzerine silahıyla ateş ettiği gözüktü.
YORUMLAR (33)
-
Bütün tarikatların ileride fetö gibi bir oluşum olarak karşımıza çıkmayacağının garantisini kim verebilir? Tarikatların başındaki kişinin mensuplarını dinle kandırmadığını mensupları nereden bilebilir? Devlet, tarikatların hepsine son vermeli. Bu oluşumlara insanları yönlendiren maddi durum ve dini eğitim etkenlerin devlet tarafından alınacak tedbirlerle bu konularda sadece devletin gerçek ve tek yetkili olduğu insanlara öğretilmelidir. Tarikat yolunda gidenler şu an kandırılıyorsunuz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Dini istismar eden bu ucuz yaratıklar şimdiden bir birine girdilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
internette sözlü savaşın en iyi tartışma ortamı sokakta ne işiniz var bırakın kamuoyu değerlesin sizi internet bu yüzden güzelCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Nedir bu tarikat yaa, hala bunlara inananlar var. Aç oku kuranı, sorsan biri bile bilmez sübhanekenin anlamını...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bunlar İslamiyeti kirleten yaratıklardırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Türkiye şeyhler müridler tarikatlar devleti değildir. Bir cemaat ülkeyi ne hale getirdi gördünüz. Ülkenin derhal normalleşmesi Atatürk ilkeleri ışığında laikleşmesi gerek. Yoksa din adına daha çok felaketler işler din tüccarlarıCevap Yaz 33 30 Yayından Kaldır
-
SENİN OY VERDİĞİN KİŞİ DAHA ATATÜRKÜN İLKELERİNİ SAYAMIYOR BE. . . . YETER ARTIK ATATÜRKÜN ARKASINA SAKLANDIGINIZ. . . . . BIRAKINDA RAHAT UYUSUN7 6 Yayından Kaldır
-
Menzilcilerin böyle bir şeye bulaşacaklarına asla inanmam. Adamlar, uyuşturucu bataklığına düşmüş insanları kurtarmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Kesin isim üzerinden provakasyon yapmışlardır.Cevap Yaz 31 31 Yayından Kaldır
-
Bunların hepsi aynı. Selefiler açıktan, menzilciler, Süleymancılar, fetöcüler gizliden düşman.Cevap Yaz 22 26 Yayından Kaldır
-
Bunların hepsi derken bilip bilmeden başka toplumlar hakkında görüş bildirme ...2 1 Yayından Kaldır
Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Haberleri