17.08.2019 15:39

Kars'ta, Selçukluların Anadolu'ya girişinin 955. yılı dolayısıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Ani" resim sergisinin açılışı yapıldı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki serginin açılışını Kars Vali vekili Serdar Demirhan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.

Sergiyi gezen Demirhan ve beraberindekiler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar, açılışın ardından Evliya Camisindeki mevlit programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara fetih pilavı dağıtıldı.

Kaynak: AA