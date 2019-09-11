Selçuk Özdağ, kaç vekilin Davutoğlu ile hareket ettiğini açıkladı

11.09.2019 18:20

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti'den ihracı istenen Selçuk Özdağ, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuştu. AK Parti'den ihraç süreçleri ve yeni parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Özdağ, "2020 yılı Kasım ayında erken seçime milletimiz hazır olsun" dedi.

"YÜZÜN ÜZERİNDE ESKİ ONUN ÜZERİNDE YENİ VEKİL VAR"

Özdağ, kendileriyle birlikte 100'ün üzerinde eski ve TBMM'de bulunan 10'un üzerinde de yeni milletvekilinin hareket ettiğini iddia etti. Selçuk Özdağ, "Biz milletvekili transferlerine sıcak bakmıyoruz. Bizimle irtibatlı olan çok sayıda mevcut milletvekili var" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

2 Eylül'de toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ihraç kararları gelmişti. Toplantıdan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den kesin ihracı istenmesine dönük karar çıkmıştı.

Davutoğlu, "AK Parti'yi hiç kullanmadık tabir olarak, biz arkadaşlarla AK Parti'nin AKP'lileştiğini düşünüyoruz" demişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun açıklamaları ile ilgili, "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.