Selçuk Bayraktar, "Eğitmen pilot olmak istiyorsan başvur" deyip SİHA ve İHA test pilotu uçuşunu paylaştı

21.10.2019 11:07

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı.

Paylaşımında eğitimlerin devam ettiğini belirten Bayraktar, "Eğitim şart" diyerek test eğitmen pilotu olmak istiyorsan "Bayraktar savunma'ya başvur" diye yazdı.

"EĞİTİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden eğitmen uçuşunu, "S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor. Sen de, 7/24 SİHA ve İHA uçuran test eğitmen pilotu olmak istiyorsan baykar_savunma" notu ile paylaştı.

Kaynak: İHA