: Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gözyüzüyle buluştu

06.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:29

Eylül ayında yapılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenen İnsansız Hava Aracı Akıncı TİHA ilk kez gökyüzü ile buluştu.

Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın ilk havalandığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bayraktar'ın mesajında, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.İlk uçuş anına ait ilk görüntülerin yer aldığı videoda, Selçuk Bayraktar'ın ekibiyle birlikte ilk uçuş anını takip ederek tebrik ettiği ve duygusal anların yaşandığı gözlendi.

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ:

-Milli haberleşme sistemi

-Milli AESA radar

-İrtifa 40.000 ft

-Havada kalış süresi 24 saat

-Kalkış ağırlığı 4.5 ton

-Faydalı yük: 900 kilo harici, 450 kilo dahili

-Türkiye, bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri konumunda.

"SAVAŞ UÇAĞININ GÖREVLERİNİ İCRA EDEBİLİYOR"

Konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olmasıyla dikkat çeken Akıncı TİHA, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor.

"FÜZELERLE DONATILABİLİYOR"

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak olan Akıncı, hava bombardımanı icra ederek milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek. Akıncı İHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesini çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.

İşteAkıncı TİHA'nın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki görüntüleri:

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