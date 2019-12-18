Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadından Özgür Özel'e sert yanıt

18.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan CHP'li Özgür Özel'e yanıt verdi. Bayraktar, "Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" dedi.

"NEDEN RAHATSIZ OLUR?"

Türkiye'de savunma ve terörle mücadelede devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan açıklamalarından dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi. Bayraktar, "Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" dedi.

AKINCI TİHA GELİYOR

Bayraktar'ın mesajında belirttiği Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2021'de göreve başlaması planlanıyor. 12 metre uzunluğunda, 20 metre kanat açıklığındaki Akıncı havadan havaya füze atabilme kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabilen ve 12 bin kilometre yüksekliğe çıkabilen AKINCI, 5.5 ton ağırlığında.

Akıllı radar ve elektronik harp sistemlerini de barındıran Akıncı'nın 2021'de göreve başlaması amaçlanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 2020 yılı bütçesi için değerlendirmelerde bulunan Özel, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılara verildiğini dile getirdikten sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu millet yerli, millî, yerli, millî deyip yüzde 100 yerli, yüzde 100 milli fabrikayı Katarlılara peşkeş çekerseniz... Birisi çıkıp da televizyonlarda "Cumhurbaşkanım böyle dedi, bana da bir tane deli Trabzonlu buldu. 'Bu işe Katarlıları katmazsan olmaz.' dedim, şeyhi aradı." Böyle özelleştirme de olmaz, böyle tahsis de olmaz, böyle milli duruş da olmaz."

Kaynak: İHA