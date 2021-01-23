Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener şarkı sözleri!
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Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener şarkı sözleri!

23.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:14
Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener şarkı sözleri!

Bu akşam İbo Show'a konuk olan Selçuk Balcı, şarkılarıyla ve kemençesiyle sosyal medyada çok konuşuluyor. İşte Selçuk Balcı'nın çok sevilen şarkısı Deniz Üstünde Fener sözleri!

Sesiyle, kemençe çalışıyla ve duruşuyla Karadeniz'in sevilen şarkıcısı Selçuk Balcı, bu akşam İbo Şov'a konuk oldu. İşte, Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener şarkı sözleri!

SELÇUK BALCI - DENİZ ÜSTÜNDE FENER ŞARKI SÖZLERİ

Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner

Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner

Bu gaybana sevdaluk ne yana olsa döner

Bu gaybana sevdaluk kırk tarafa da döner

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Duman gelur dereden kapatur daği taşi

Duman gelur dereden kapatur daği taşi

Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi

Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan

Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan

Bu yurek yarasindan

Bu yurek yarasindan...

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