Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener şarkı sözleri!
Bu akşam İbo Show'a konuk olan Selçuk Balcı, şarkılarıyla ve kemençesiyle sosyal medyada çok konuşuluyor. İşte Selçuk Balcı'nın çok sevilen şarkısı Deniz Üstünde Fener sözleri!
Sesiyle, kemençe çalışıyla ve duruşuyla Karadeniz'in sevilen şarkıcısı Selçuk Balcı, bu akşam İbo Şov'a konuk oldu. İşte, Selçuk Balcı - Deniz Üstünde Fener şarkı sözleri!
SELÇUK BALCI - DENİZ ÜSTÜNDE FENER ŞARKI SÖZLERİ
Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner
Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner
Bu gaybana sevdaluk ne yana olsa döner
Bu gaybana sevdaluk kırk tarafa da döner
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Duman gelur dereden kapatur daği taşi
Duman gelur dereden kapatur daği taşi
Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi
Sevduğumun yuzinden durmaz gözumun yaşi
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Gel kaçalum sevduğum dağlarun arkasindan
Yandum da öleceğum bu yurek yarasindan
Bu yurek yarasindan
Bu yurek yarasindan...