Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor

17.09.2019 10:33

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olması nedeniyle hak ihlaline uğradığına yönelik başvurusunu görüşerek karara bağlayacak.

4 Kasım 2016'da gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş'ın soruşturma dosyalarından bir dosya hariç, geri kalanları tek davada birleştirildi. Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazlar önce yerel mahkeme tarafından reddedildi. Ardından Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalan avukatların tahliye talebine Yüksek Mahkeme tarafından yanıt verilmedi. İç hukuk yollarını bu şekilde tüketen avukatların AİHM'e yaptığı başvuru yarın Büyük Daire'de karara bağlanacak.

HDP VE SEZGİN TANRIKULU DAVAYI TAKİP EDECEK

Kritik yargılama öncesinde HDP Dış İlişkiler Komisyonu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu'yla birlikte, mahkemenin yapılacağı Strasburg'a gitti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, Avrupa Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi parti grupları ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sezgin Tanrıkulu da kritik yargılama öncesinde Strazburg'a gitti. Tanrıkulu, bugün Avrupa Konseyi İnsan Hakları Dairesi Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos ve Venedik Komisyonu Başkanı President Buquicchio ile görüşecek. Tanrıkulu, Demirtaş'ın duruşmasını da takip edecek.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI TAHLİYE KARARINI BEKLİYOR

AİHM'in hak ihlali kararı vermesini bekleyen Demirtaş'ın avukatları, bu kararın uygulanmaması ve Demirtaş'ın tahliye edilmemesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında tahliye kararı verilmişti. Ancak Demirtaş İstanbul Nevroz'unda yaptığı konuşma nedeniyle 4 yıl 8 aylık hapis cezası bulunduğu için tahliye edilmemişti.

Selahattin Demirtaş'a 7 Eylül 2018'de Sırrı Süreyya Önder'le birlikte "terör örgütü propagandası" yaptıkları suçlamasıyla yargılandıkları davada 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, olumsuz tutum gösterdikleri iddiasıyla cezada indirim uygulamamıştı.