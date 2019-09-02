Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı verildi

02.09.2019 16:35

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davalardan birinde tahliye kararı verildi.

Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşması, bugün Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Demirtaş hakkında mahkeme, tahliye kararı verdi.

KESİNLEŞEN CEZASI NEDENİYLE TAHLİYE OLAMAYACAK

Ancak Demirtaş, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hüküm olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

"TAHLİYE OLMA İMKANI VAR"

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Demirtaş'ın yattığı süre cezadan düşürülürse tahliye olabileceğini söyledi.

Demir şunları söyledi:

"Devam eden cezası olduğu için şu an tahliye edilmeyecek. Denetimli serbestlik talebinde bulunup bulunmayacağımızı kendisiyle görüşeceğiz. Talebi doğrultusunda hareket edeceğiz. Mahsup edilirse yattığı süre o dosyadan düşürülürse tahliye olma imkanı var. Şimdi kendisiyle cezaevinde görüştükten sonra açıklama yapacağız."

"GECİKMEDEN BIRAKILMASI GEREKİYOR"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık cezası hakkında mahsup başvurusu yapılacağını söyledi. Demirtaş'ın 2 yıl 10 aydır cezaevinden olduğu için Yargıtay kararlarına göre son 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde olduğunu söyleyen Beştaş, "Gecikmeden bırakılması gerekiyor" yorumunda bulundu.

TAHLİYE EDİLDİĞİ DAVADA 142 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

"Örgüt kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" iddialarıyla Demirtaş hakkında 142 yıla varan hapis cezası isteniyor. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

AVUKATLAR VE DEMİRTAŞ DAVAYA KATILMADI

Davanın duruşması bugün Ankara Sincan Cezaevi kampüsünde görülürken Demirtaş ve avukatları aldıkları kararla bugünkü duruşmaya katılmadı. Daha önceki duruşmalara SEGBİS yoluyla bağlanan Demirtaş, bugün görülen davaya ses ve görüntü sistemi ile de katılmadı.

Demirtaş'ın AİHM'de haklı bulunduğu davaya yönelik yapılan itirazlar bu yıl içerisinde AİHM Büyük Daire'de görülecek. Demirtaş ve avukatlarının bu kararı beklemek için bugünkü duruşmaya katılmadığı belirtildi.

ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN CEZA ALMIŞTI

7 Eylül 2018 tarihinde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.